Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Михаила Ножкина Президент РФ направил родным и близким Ножкина телеграмму с соболезнованиями

Москва23 июн Вести.Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, ушедшего из жизни в возрасте 89 лет. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отозвался о Ножкине как о талантливом, "преданном избранному делу" человеке, в музыкальных произведениях и стихах которого "проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к Родине".

Светлая память о Народном артисте России Михаиле Ивановиче Ножкине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех поклонников его щедрого дарования говорится в телеграмме

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин ушел из жизни в понедельник, 22 июня. Ножкин сыграл в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание" и "Освобождение". Он также был автором гимна "Бессмертного полка".