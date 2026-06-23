Москва23 июнВести.Народный артист РСФСР, член Союза кинематографистов Михаил Ножкин умер после продолжительной болезни, сообщает ТАСС.
Михаил Иванович скончался 22 июня на 90-м году жизни.
Продолжительная болезнь послужила причиной смертисообщили агентству в семье артиста
В последние дни он отказывался от воды и еды.
Артист сыграл в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел", "Юность Петра", "Одиночное плавание" и "Освобождение".
Также Михаил Ножкин был автором гимна "Бессмертного полка".