Москва23 июн Вести.Народный артист РСФСР, член Союза кинематографистов Михаил Ножкин умер после продолжительной болезни, сообщает ТАСС.

Михаил Иванович скончался 22 июня на 90-м году жизни.

Продолжительная болезнь послужила причиной смерти сообщили агентству в семье артиста

В последние дни он отказывался от воды и еды.

Артист сыграл в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел", "Юность Петра", "Одиночное плавание" и "Освобождение".

Также Михаил Ножкин был автором гимна "Бессмертного полка".