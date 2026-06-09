Энтони Гуидера скончался в 65 лет после отключения от жизнеобеспечения

Ушёл из жизни актёр Энтони Гуидера, снимавшийся в "Крёстном отце III" Энтони Гуидера скончался в 65 лет после отключения от жизнеобеспечения

Москва9 июн Вести.Актёр Энтони Гуидера, прославившийся ролью телохранителя Энтони в фильме "Крёстный отец III", скончался в возрасте 65 лет, сообщает TMZ. По данным издания, он умер в субботу — спустя три недели после того, как был отключён от аппаратов жизнеобеспечения.

В мае Гуидера потерял сознание в своём доме в Калифорнии; при госпитализации у актёра зафиксировали остановку сердца. По словам его супруги Валери, врачи не установили точную причину случившегося.

Следуя воле покойного, через три недели его отключили от систем жизнеобеспечения и перевезли домой, где он и скончался говорится в публикации TMZ

В заявлении, опубликованном супругой, звучит просьба о сохранении приватности семьи: "С тяжёлым сердцем мы сообщаем о внезапной кончине нашего любимого Энтони. Мы опустошены и пытаемся пережить невозможное, принимая каждый момент таким, какой он есть. Пожалуйста, сохраните этот вечный свет в своих сердцах и помолитесь за нашу семью".

Кинокарьера Гуидеры началась с заметной роли в "Крёстном отце III". Впоследствии он снимался в фильмах "Скала" и "Армагеддон". Последнее появление актёра на экране отмечено в 1999 году — в картине "Уничтожение рыбы".