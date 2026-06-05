В США погиб сыгравший в фильме "Джуманджи" актер Джеймс Хэнди В Лос-Анджелесе расследуют причины гибели актера из фильма "Джуманджи" Хэнди

Москва5 июн Вести.Правоохранительные органы города Лос-Анджелес в американском штате Калифорния начали расследование обстоятельств гибели актера Джеймса Хэнди, известного по работам в фильмах "К-9: Собачья работа", "Топ Ган: Маверик" и "Джуманджи".

Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Уточняется, что утром 3 июня сотрудники полиции прибыли в район Тарзана, незадолго до этого в полицию позвонил мужчина, который утверждал, что "только что убил человека греха".

На месте происшествия полицейские нашли во дворе одного из домов 81-летнего Хэнди с ножевыми ранениями, без сознания. Актера экстренно госпитализировали, однако, к сожалению, спасти его не удалось сказано в публикации

Подозреваемым в совершении преступления оказался 44-летний Майкл Гледхилл, который признался полицейским в содеянном. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве, сумма залога установлена в размере 2 миллионов долларов.

Утверждается, что Гледхилл приходится сыном женщине, которая ранее состояла в отношениях с Хэнди.

В феврале 2025 года в собственном доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико были обнаружены тела актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы в собственном доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. На момент смерти артисту было 95 лет, его супруге – 63 года.