Мать Мэттью Перри обвинила ассистента сына в предательстве и лжи на похоронах

Москва21 мая Вести.Мать актера Мэттью Перри Сюзанна Моррисон в официальном обращении к суду поделилась болезненными воспоминаниями о гибели сына и обвинила его бывшего ассистента Кеннета Ивамасу в предательстве. Ее заявление цитирует Daily Mail.

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело обнаружили в гидромассажной ванне. Как рассказала мать актера, в тот вечер над домом в Лос-Анджелесе кружили вертолеты в поисках скандальных кадров, пока она искала одеяло, чтобы прикрыть тело.

По ее словам, семья безгранично доверяла Ивамасе, считая его защитником актера в борьбе с зависимостью. Однако ассистент актера, по мнению родных, променял верность на соучастие в снабжении наркотиками.

Особенно Моррисон возмутило, что помощник после трагедии утешал близких и осмелился произнести речь на похоронах, притворяясь "хорошим парнем". Как говорится в обращении матери, Ивамасе следил за реакцией семьи, проверяя, не подозревают ли его.

Ивамаса, которому грозит до 15 лет тюрьмы (прокуроры настаивают на 41 месяце), признал вину в сговоре с целью распространения наркотиков, став одним из пяти фигурантов дела. Приговор ему будет оглашен 27 мая.

В апреле в США огласили приговор для еще одной фигурантки дела, которая продала актеру смертельную дозу препарата. Джасвин Сангху, которая известна как "кетаминовая королева", приговорили к 15 годам заключения.