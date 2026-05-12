Москва12 мая Вести.Супружеская пара в США подала в суд на компанию OpenAI из-за смерти сына, который умер от передозировки после того, как спросил у нейросети ChatGPT о наркотиках, сообщает CBS.

Иск в отношении OpenAl подали жители Техаса Ангус Скотт и Лейла Тернер-Скотт. Согласно заявлению, их 19-летний сын Нельсон обратился к нейросети за советом по употреблению запрещенных веществ, и та выдала юноше рекомендацию принять комбинацию из фармацевтических препаратов, оказавшуюся смертельной. Инцидент произошел в 2025 году.

По заявлению матери погибшего подростка, компания не предусмотрела меры безопасности, она должна ввести ограничения, чтобы нейросеть не могла давать подобных советов с целью недопущения подобных трагедий.

Чат-бот способен прервать разговор, когда ему прикажут или когда это запрограммировано. Но они удалили программу, которая это делала, и позволили нейросети продолжать советовать, как причинить себе вред сказала Тернер-Скотт мать погибшего юноши

В ответ на иск OpenAl сообщила, что погибший взаимодействовал с устаревшей версией ChatGPT, которая с тех пор была обновлена ​​и теперь недоступна.