Москва10 апр Вести.Дом генерального директора компании OpenAI, разработавшей искусственный интеллект ChatGPT, Сэма Альтмана в Сан-Франциско был атакован "коктейлем Молотова", сообщает издание The Guardian.

По его информации, в результате нападения загорелись ворота, а сам подозреваемый скрылся с места преступления. Спустя час после этого полиции поступила информация об угрозе поджега здания в районе Мишн-Бэй (Сан-Франциско), где находится штаб-квартира OpenAI.

Позднее правоохранительные органы задержали нападавшего, им оказался 20-летний мужчина. Ведется расследование инцидента.

В ноябре прошлого года OpenAI временно закрывала свой офис в Сан-Франциско после получения угроз от активиста из организации Stop AI, выступающих против развития нейросетей.

У истоков основания OpenAI в 2015 году стоял американский миллиардер Илон Маск, однако позже он разорвал связи с проектом. С 2024 года он судится с компанией и добивается увольнения ее главы, Альтмана, а также восстановления некоммерческого статуса OpenAI.