Напавшего на дом гендиректора OpenAI могут приговорить к трем пожизненным срокам Бросившему "коктейль Молотова" в дом главы OpenAI грозят три пожизненных срока

Москва15 апр Вести.Житель американского штата Техас Дэниел Морено-Гама, обвиняемый в нападении на дом основателя OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско, может быть осужден на три пожизненных срока.

Согласно подсчетам РИА Новости, основанным на американском законодательстве, Морено-Гаму могут приговорить к трем пожизненным срокам и более 25 лет тюрьмы по обвинениям штата, а также до 30 лет заключения в рамках расследования федерального дела.

10 апреля в OpenAI сообщили, что дом Альтмана был атакован с использованием "коктейля Молотова". В компании отметили, что жертв удалось избежать, а подозреваемый был задержан.

Прокуратура Сан-Франциско предъявила 20-летнему Морено-Гаме обвинения в двух случаях попытки убийства первой степени, а также в применении взрывного устройства с целью убийства.

Каждое из этих преступлений предусматривает пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения.

Кроме пожизненных сроков, Морено-Гаме также грозит более 25 лет тюрьмы за другие преступления, включая поджог, хранение зажигательных устройств и попытку поджога штаб-квартиры OpenAI.

Федеральное обвинение, возбужденное сотрудниками ФБР, включает попытку уничтожения имущества с использованием взрывчатки и хранение незарегистрированного оружия. В совокупности мужчине грозит до 30 лет тюремного заключения.

В ноябре прошлого года OpenAI временно закрывала свой офис в Сан-Франциско после получения угроз от активиста из организации Stop AI, выступающих против развития нейросетей.

У истоков основания OpenAI в 2015 году стоял американский миллиардер Илон Маск, однако позже он разорвал связи с проектом. С 2024 года он судится с компанией и добивается увольнения ее главы, Альтмана, а также восстановления некоммерческого статуса OpenAI.