Маск пообещал создателю ChatGPT сделать его "самым ненавидимым" человеком в США FT: Маск пообещал создателю ChatGPT сделать его "самым ненавидимым" в США

Москва5 мая Вести.Американский предприниматель Илон Маск выступил c угрозами в адрес руководителей компании OpenAI — генерального директора Сэма Альтмана и технического директора Грега Брокмана.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы, направленные юристами OpenAI в федеральный суд Окленда.

Согласно материалам дела, конфликт обострился в процессе обсуждения возможного мирного решения правового спора между сторонами.

Маск обратился к Брокману с предложением выяснить, насколько руководство компании заинтересовано в досудебном урегулировании претензий. В ответ технический директор OpenAI выступил с инициативой о взаимном отказе от всех исков и требований.

В свою очередь бизнесмен отреагировал на данное предложение крайне жестко. Маск предупредил Брокмана, что уже к концу текущей недели он и Альтман рискуют превратиться в наиболее презираемых личностей на территории Соединенных Штатов.

По словам миллиардера, такой сценарий станет неизбежным в случае, если руководители OpenAI продолжат настаивать на своей позиции.

В январе стало известно, что Маск потребовал от OpenAI и Microsoft многомиллиардную компенсацию за причиненный ущерб. Речь идет о сумме от 79 до 134 миллиардов долларов. Юристы предпринимателя считают, что руководство OpenAI, заявлявшее о некоммерческом характере своей деятельности, извлекло выгоду от вложений Маска, которые были получены в 2015 году и составили 38 миллионов долларов.