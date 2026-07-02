Житель США с биполярным расстройством подал в суд на OpenAI из-за диалогов с ИИ

Житель Калифорнии подал в суд на OpenAI после бесед с чат-ботом ChatGPT Житель США с биполярным расстройством подал в суд на OpenAI из-за диалогов с ИИ

Москва2 июл Вести.Американец с биполярным расстройством подал судебный иск к компании OpenAI и ее главному исполнительному директору Сэму Альтману. По мнению американца, его проблемы со здоровьем усугубились после бесед с чат-ботом ChatGPT, сообщает агентство Reuters.

Подавший иск 34-летний Майкл Лайнс утверждает, что столкнулся с маниакальным эпизодом из-за разговоров с искусственным интеллектом (ИИ).

В иске утверждается, что дело затрагивает вопросы о том, что должны делать платформы генеративного ИИ для защиты пользователей с диагнозами, связанными с психическим здоровьем отмечает Reuters

ChatGPT и Claude AI от Anthropic столкнулись с масштабными техническими проблемами. Проблемы с доступом к чат-ботам отмечены в США, Канаде, Бразилии, Мексике, Германии, Франции, Нидерландах, Малайзии и других странах.

Между тем в МВД России предупредили, что алгоритмы ИИ могут ссылаться на мошеннические ресурсы.