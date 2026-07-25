Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе ChatGPT

В работе ChatGPT произошли сбои Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе ChatGPT

Москва25 июл Вести.Пользователи ряда стран жалуются на неполадки в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI. Об этом следует из отчета сервиса Downdetector.

Согласно его информации, в Великобритании о нарушениях сообщили около 2,7 тыс. пользователей. 89% отметили перебои в функционировании сайта, 9% зафиксировали проблемы с приложением, еще 8% испытывают трудности с самим ботом.

По данным Downdetector, сбои также фиксируются в США (2,2 тыс. человек), Италии (2,2 тыс.), Франции (1,4 тыс.) и других странах.

На этой неделе пользователи уже сообщали о сбоях в работе ChatGPT. Так, 20 июля в Британии о нарушениях заявили около 5 тысяч человек, 87% из них были недовольны работой приложения.