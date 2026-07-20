В Британии и ряде стран Европы зафиксированы сбои в работе ChatGPT

Перебои в работе ChatGPT фиксируются в Великобритании и ряде других стран В Британии и ряде стран Европы зафиксированы сбои в работе ChatGPT

Москва20 июл Вести.Пользователи из Великобритании и ряда европейских стран сообщили о технических неполадках в функционировании чат-бота ChatGPT. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы, фиксирующей сбои в работе интернет-сервисов.

Согласно статистике, в Британии о нарушениях заявили около 5 тысяч человек, 87% из них недовольны работой приложения.

Помимо того, о перебоях также сообщили пользователи из Германии (4,1 тыс.), Италии (1,9 тыс.), Испании (1,5 тыс.) и Франции (1,6 тыс.).

Ранее сообщалось, что ChatGPT и Claude AI от Anthropic столкнулись с масштабными техническими проблемами. Проблемы с доступом к чат-ботам отмечены в США, Канаде, Бразилии, Мексике, Германии, Франции, Нидерландах, Малайзии и других странах.