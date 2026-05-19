Москва19 маяВести.В работе социальной сети X наблюдается сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей на работоспособность онлайн-площадок.
Наибольшее количество жалоб на неполадки в X поступает из США. Также сбой зафиксировали в Мексике, Испании, Бразилии и некоторых других странах.
Пик жалоб пришелся на 16.24 по московскому времени, о проблемах сообщили свыше 700 пользователей, хотя обычно жалобы на работу X не превышают 40–50 сообщений.
В феврале 2026 года более 10 тысяч пользователей жаловались на невозможность зайти в аккаунт Х или опубликовать пост.