Москва17 апр Вести.В четверг, 17 апреля 2026 года, пользователи мессенджера MAX столкнулись с масштабными проблемами в работе сервиса. Согласно данным портала DownDetector, резкий рост обращений, связанных со сбоями, начался около 14:25 по московскому времени.

Пик жалоб пришелся на 14:40, когда было зафиксировано 217 обращений — это больше, чем за предыдущие сутки. После кратковременного спада последовал новый всплеск активности пользователей (106 обращений). Наибольшее количество проблем с доступом к веб-версии и мобильному приложению мессенджера отмечалось в Москве и Воронежской области. По состоянию на 15:25, обращения в DownDetector продолжали поступать.

Стоит отметить, что это уже второй массовый сбой в работе MAX с начала месяца — первый произошел 1 апреля.