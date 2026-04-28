Пользователи Discord по всему миру сообщают о боях в работе сервиса

В работе сервиса Discord наблюдаются сбои по всему миру Пользователи Discord по всему миру сообщают о боях в работе сервиса

Москва28 апр Вести.Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе социальной сети Discord. Об этом свидетельствует информация на сайте Downdetector.

Согласно этим данным, сбои зафиксированы примерно с 21:57 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб отправили пользователи из Соединенных Штатов – свыше 14 тысяч. Также о проблемах с работой соцсети сообщают пользователи из Бразилии, Великобритании, Испании. Кроме того, о неполадках заявили, в частности, итальянские, французские, индийские и японские пользователи.

Среди проблем – неполадки с голосовыми звонками и авторизацией.

Соцсеть Discord была создана в 2015 году и изначально являлась платформой для геймеров. Сервис был заблокирован в России в октябре 2024 года из-за нарушений требований законодательства страны. В январе 2025 года в Роскомнадзоре подтвердили, что блокировка сервиса осуществляется штатно.