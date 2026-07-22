Пользователи в мире жалуются на сбои в работе Facebook и Instagram

Соцсети компании Meta работают в США и Европе со сбоями Пользователи в мире жалуются на сбои в работе Facebook и Instagram

Москва22 июл Вести.Соцсети Facebook и Instagram (запрещены в РФ как экстремистские) компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская) работают со сбоями в Европе и США, следует из данных сайта Downdetector.

Сбои у Facebook, Facebook Messenger и Instagram начались примерно в 15.00 мск, следует из данных на сайте, отслеживающем сбои в работе интернет-ресурсов.

Проблемы зафиксированы у пользователей в США, Британии, Италии, Нидерландах и ряде других стран.

Жалобы поступают на работу мобильных приложений, разрывы связи и долгое соединение с сервером.

В понедельник пользователи в России жаловались на сбой в работе App Store.