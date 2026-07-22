Москва22 июлВести.Соцсети Facebook и Instagram (запрещены в РФ как экстремистские) компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская) работают со сбоями в Европе и США, следует из данных сайта Downdetector.
Сбои у Facebook, Facebook Messenger и Instagram начались примерно в 15.00 мск, следует из данных на сайте, отслеживающем сбои в работе интернет-ресурсов.
Проблемы зафиксированы у пользователей в США, Британии, Италии, Нидерландах и ряде других стран.
Жалобы поступают на работу мобильных приложений, разрывы связи и долгое соединение с сервером.
В понедельник пользователи в России жаловались на сбой в работе App Store.