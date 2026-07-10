ЕК углядела в дизайне Facebook и Instagram риски для интернет-зависимости Еврокомиссия потребовала от Meta изменить дизайн Facebook и Instagram

Москва10 июл Вести.Еврокомиссия (ЕК) пришла к предварительному выводу, что дизайн социальных сетей Facebook (запрещена в РФ) и Instagram (запрещена в РФ), принадлежащих компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), нарушает положения закона ЕС о цифровых услугах. Об этом говорится в докладе, подготовленном по итогам двухлетнего расследования.

По мнению Еврокомиссии, отдельные элементы интерфейса социальных платформ способствуют формированию зависимости у пользователей. Отмечается, что это негативно отражается на их физическом и психическом здоровье, в том числе у детей и представителей других уязвимых групп.

Регулятор считает, что развитию привыкания способствуют бесконечная лента публикаций, персонализированные рекомендации, автоматическое воспроизведение видео и ряд других функций.

ЕК потребовала, чтобы функции автозапуска видео и бесконечной ленты не были включены по умолчанию. Кроме того, по мнению регулятора, алгоритмы рекомендаций не должны быть ориентированы исключительно на удержание пользователя, а сами платформы обязаны предоставить эффективные инструменты для ограничения экранного времени.

Если компания не выполнит требования европейского регулятора, ей может грозить штраф в размере до 6% от годового мирового оборота.

В Meta не согласились с выводами европейских властей. В компании заявили, что доклад не учитывает "значительные шаги, уже предпринятые для защиты подростков".

Ранее издание Euractiv сообщало, что ЕК может уже в сентябре начать вводить запрет на использование соцсетей для детей. При этом граница минимального возраста пока неизвестна.