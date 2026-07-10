Москва10 июлВести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена 13 июля выступить с докладом, в котором будут изложены рекомендации по ограничению социальных сетей для детей. Об этом пишет издание Politico.
Уточняется, что в заявлении фон дер Ляйен не будет четкой позиции "за" или "против" введения возрастных ограничений.
В понедельник фон дер Ляйен сделает короткое заявление и публично представит выводы экспертов …Оно будет содержать конкретные рекомендации по тому, как ограничить вред (детям – ред.), наносимый соцсетямиотмечается в публикации
Доклад нацелен на то, чтобы убедить скептически настроенные национальные правительства поддержать инициативу, информирует Politico.
Второго июля сообщалось, что в сентябре Еврокомиссия может объявить о планах запретить детям пользоваться социальными сетями.