Politico: фон дер Ляйен озвучит рекомендации по ограничению соцсетей для детей

Фон дер Ляйен собирается озвучить рекомендации по ограничению соцсетей для детей Politico: фон дер Ляйен озвучит рекомендации по ограничению соцсетей для детей

Москва10 июл Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена 13 июля выступить с докладом, в котором будут изложены рекомендации по ограничению социальных сетей для детей. Об этом пишет издание Politico.

Уточняется, что в заявлении фон дер Ляйен не будет четкой позиции "за" или "против" введения возрастных ограничений.

В понедельник фон дер Ляйен сделает короткое заявление и публично представит выводы экспертов​​​ …Оно будет содержать конкретные рекомендации по тому, как ограничить вред (детям – ред.), наносимый соцсетями отмечается в публикации

Доклад нацелен на то, чтобы убедить скептически настроенные национальные правительства поддержать инициативу, информирует Politico.

Второго июля сообщалось, что в сентябре Еврокомиссия может объявить о планах запретить детям пользоваться социальными сетями.