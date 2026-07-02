Москва2 июлВести.Европейская комиссия (ЕК) может в сентябре объявить о планах по введению запрета на использование социальных сетей для детей.
Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на нескольких чиновников и дипломатов Евросоюза.
Отмечается, что правовая база предполагаемого запрета еще не определена.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, объявит о предложениях ввести в ЕС запрет на пользование социальными сетями для детей во время своего ежегодного обращения "О положении союза " в Страсбурге 16 сентябряговорится в материале
Издание подчеркивает, что остается неясным, какой минимальный возраст для использования соцсетей предложит ЕК и как любые ограничения будут работать на практике.
Ранее стало известно, что в Великобритании могут ввести запрет на посещение подростками младше 16 лет социальных сетей. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что такое решение не защитит, а поставит в еще большую опасность британских подростков