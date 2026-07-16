Стало известно, к чему может привести запрет на соцсети для подростков Психолог рассказал, к чему может привести запрет на соцсети для подростков

Москва16 июл Вести.Запрет на социальные сети не будет эффективен и может вызывать протест среди подростков. Об этом ИС "Вести" заявил подростковый психолог Никита Карпов, комментируя планы правительства Великобритании ограничить детям в возрасте 16-17 лет доступ к социальным сетям в ночное время.

По его словам, если таким запретом хотят спасти подростков от ночного недосыпа, то они найдут другой способ лишить себя сна. Если стоит задача снизить уровень или количество времени, проведенного в социальных сетях, очевидно, что то дети компенсируют днем вместо школы то, что недоберут ночью.

То есть, навскидку, мне не очень понятна польза. Не очень понятно, как это будет реализовываться. Но совершенно понятно, что сейчас это не первое государство, которое ищет способ отрегулировать включенность подростков в социальные сети, оградить их от этого влияния и времяпрепровождения … Я не сильно вообще верю в ограничения … Если речь про то, чтобы внедрять другую культуру пользования телефоном и социальными сетями, то это нужно делать, начиная с родителей, начиная с того момента, когда у ребенка появляется доступ к телефону и компьютеру, и выстраивать систему с нуля. У подростка до 16 лет был неограниченный доступ, и тут ему приходят и говорят: "Извини, дружок, с нуля до 6:00 утра у тебя доступа не будет". Ну, очевидно, первая реакция - здесь будет протест сказал психолог

Ранее сообщалось, что в сентябре Еврокомиссия может объявить о планах запретить детям пользоваться социальными сетями.