Globe and Mail: Канада рассматривает запрет на соцсети детям до 16 лет

В Канаде захотели запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями Globe and Mail: Канада рассматривает запрет на соцсети детям до 16 лет

Москва8 июн Вести.Канадские власти рассматривает возможность введения для детей до 16 лет общенационального запрета на пользование социальными сетями. Об этом сообщила газета Globe and Mail, ссылаясь на источники

В рамках законопроекта о борьбе с угрозами в интернете, который будет представлен в среду, Оттава планирует предложить запретить использование социальных сетей детьми младше 16 лет говорится в материале

При этом источник газеты уточняет, что обойти этот запрет все же удастся ряду онлайн-платформ. Не попасть под действие смогут те платформы, которые будут признаны соответствующими нормам безопасности для детей.

Законопроект, как ожидается, включит в себя требование к компаниям принимать меры по снижению уровня вредоносности контента. В частности, под этим подразумеваются меры по борьбе с чат-ботами на основе ИИ.

В апреле основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что власти ЕС и Великобритании цензурируют социальные сети, прикрываясь лозунгами "защиты детей".