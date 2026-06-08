Москва8 июнВести.Канадские власти рассматривает возможность введения для детей до 16 лет общенационального запрета на пользование социальными сетями. Об этом сообщила газета Globe and Mail, ссылаясь на источники
В рамках законопроекта о борьбе с угрозами в интернете, который будет представлен в среду, Оттава планирует предложить запретить использование социальных сетей детьми младше 16 летговорится в материале
При этом источник газеты уточняет, что обойти этот запрет все же удастся ряду онлайн-платформ. Не попасть под действие смогут те платформы, которые будут признаны соответствующими нормам безопасности для детей.
Законопроект, как ожидается, включит в себя требование к компаниям принимать меры по снижению уровня вредоносности контента. В частности, под этим подразумеваются меры по борьбе с чат-ботами на основе ИИ.
В апреле основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что власти ЕС и Великобритании цензурируют социальные сети, прикрываясь лозунгами "защиты детей".