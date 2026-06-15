Дмитриев прокомментировал введение Стармером запрета на соцсети детям до 16 лет Дмитриев: Стармер хочет добиться ненависти всего британского народа

Москва15 июн Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер добивается всеобщей ненависти, вводя запрет на использование соцсетей детям до 16 лет. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что главе правительства "было недостаточно ненависти взрослых британцев".

Теперь все британские дети до 16 лет тоже его ненавидят. Стармер объединяет нас всех написал он в соцсети X

Ранее Дмитриев заявил, что Стармер задержанием якобы связанного с Россией танкера отвлекает внимание общества от проблем с нелегальной миграцией.