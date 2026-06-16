Москва16 июнВести.Всякий раз, когда в публичном поле звучит критика в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера, она оказывается справедливой, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал заявление Стармера, что критикующие его люди "всегда неправы".
Критики Стармера на самом деле всегда правынаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее Дмитриев заявил, что Стармер добивается всеобщей ненависти, вводя запрет на использование социальных сетей для британцев младше 16 лет. По его мнению, ненависти взрослых жителей королевства политику "было недостаточно".