Москва17 июн Вести.Политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера превратила государственные институты королевства в сатанинские, безразличные к реальным преступлениям учреждения. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал доклад британских парламентариев о массовых случаях сексуального насилия над детьми на всей территории страны.

В докладе особо подчеркивалось, что многие юные британцы стали жертвами не только из-за действий злоумышленников, но и из-за бездействия институтов, которые обязаны защищать детей.

Стармер сделал британские институты безразличными и сатанинскими в их пассивной жестокости к более чем 250000 детей – жертв изнасилований… Спасите детей! написал Дмитриев в соцсети X

Ранее он заявлял, что Стармер добивается всеобщей ненависти от соотечественников, а также подчеркивал, что критики премьера Британии всегда правы.