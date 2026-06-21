Милитаризация, мигранты, насильники: Дмитриев о "наследии" Стармера для Британии Дмитриев: мигранты и насильники останутся наследием Стармера для Британии

Москва21 июн Вести.Рост милитаристских настроений в обществе, банды мигрантов и насильников и провалы в энергетической сфере останутся в качестве политического наследия премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленных британских чиновников сообщила, что Стармер готовится к уходу с Даунинг-стрит, об отставке он может объявить уже в понедельник, 22 июня.

Когда Стармер уйдет в отставку, его наследием останется разжигание милитаристских настроений, неудачи в энергетике, открытые границы, банды грумеров (занимающиеся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних – прим. ред.), мигрантские преступления и отказ признавать любые из этих ошибок написал глава РФПИ в соцсети Х

Как отмечал Дмитриев, за период пребывания Стармера на посту премьера Великобритании государственные институты страны превратились в сатанинские, безразличные к реальным преступлениям учреждения, игнорирующие детские изнасилования.