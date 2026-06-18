Дмитриев: СМИ Британии лишены независимости и равнодушны к жертвам изнасилований

Дмитриев обвинил британские СМИ в равнодушии к жертвам изнасилований Дмитриев: СМИ Британии лишены независимости и равнодушны к жертвам изнасилований

Москва18 июн Вести.Средства массовой информации (СМИ) Британии подконтрольны властям страны, поэтому стараются не освещать тему изнасилований местных граждан мигрантами, прибывшими в королевство, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Британские СМИ полностью контролируются правительством и заинтересованными группами, сосредоточенными на статусе-кво​​​. Они продвигают согласованные нарративы, занимаются самоцензурой, лишены независимости и кажутся равнодушными к положению жертв изнасилований и разоблачению провалов отметил Дмитриев

По его мнению, из-за роста количества прибывающих в Британию незаконных иммигрантов эта страна превратилась в "зону войн и изнасилований".

Газета The Telegraph сообщила в начале 2025 года, что не менее 1 тыс. девочек подверглись изнасилованию со стороны банд в городе Телфорд. Подобные преступления произошли и в других городах Британии.

Однако начальников полиции и прокуроров, которые не смогли остановить волну преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не привлекли к ответственности, отметила газета.

Между тем глава партии Reform UK Найджел Фарадж призвал к открытому расследованию роли премьер-министра Кира Стармера в препятствовании огласке преступлений, связанных с изнасилованием девочек.