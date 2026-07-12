Дмитриев отреагировал на резонансный пост о британской полиции Глава РФПИ Дмитриев назвал Великобританию "падшей империей"

Москва12 июл Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев критически высказался о Великобритании, назвав её "падшей империей". Таким образом руководитель фонда отреагировал на публикацию в социальной сети X.

Поводом для комментария стал пост британского активиста Томми Робинсона. Он опубликовал видеоролик, предположительно созданный с помощью искусственного интеллекта, на котором женщина-полицейский применяет силу к светлокожему мужчине, оставляя при этом безнаказанным его темнокожего оппонента.

Активист выразил мнение, что данные кадры точно отражают современные реалии и проблемы правоприменения в Великобритании. Кирилл Дмитриев согласился с критической оценкой ситуации в стране, оставив под публикацией лаконичный комментарий: "Падшая империя".