Дмитриев осудил британскую прессу за нападки на противника нелегалов Фараджа

Дмитриев: "глубинное государство" Британии атакует лидера Reform UK Фараджа Дмитриев осудил британскую прессу за нападки на противника нелегалов Фараджа

Москва7 июл Вести.Деятельность британской крайне правой партии Reform UK заставляет нервничать представителей "глубинного государства" Великобритании, а местные СМИ по их решению совершают неудачные нападки на лидера этой партии Найджела Фараджа.

Такое мнение в соцсети Х выразил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Британское "глубинное государство" впадает в панику ​​​... и атакуют Найджела Фараджа — они даже заставляют СМИ использовать неудачные ракурсы и чрезмерное увеличение, чтобы выставить его в худшем свете написал Дмитриев

В этой связи он отметил, что "глубинное государство" стремится политически уничтожить любого критика проводимой властями королевства политики неконтролируемой иммиграции.

Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию телеканалом Sky News видеозаписи, на которой журналисты задают Фараджу провокационные вопросы об источниках финансирования его партии. При этом на некоторых кадрах лицо политика подверглось грубому редактированию и во время монтажа было сильно увеличено.

Ранее британские либерал-демократы обратились в комитет по стандартам британского парламента с призывом организовать расследование на предмет возможного сокрытия лидером партии Reform UK пожертвований, от одного из предпринимателей.

До этого в газете Sunday Times появилась публикация, согласно которой Фарадж, предположительно, не задекларировал крупную сумму, полученную от своего друга, бизнесмена Джорджа Коттрелла в виде пожертвования на нужды партии.

Газета утверждает, что бизнесмен, осужденный в США по статье о незаконной легализации доходов, перед досрочными выборами в Палату общин (нижнюю палату британского парламента) в 2024 году оплачивал лидеру Reform UK услуги службы безопасности и работу по продвижению партии в соцсетях.

Согласно законодательству Соединенного Королевства, депутаты Палаты общин обязаны проинформировать избирком о любых пожертвованиях, полученных в течение года до избрания.

В мае 2026 года выдвинутые Reform UK кандидаты укрепили позиции партии на местных выборах, сократив примерно на 1 тысячу представительство лейбористов и консерваторов в муниципальных советах.

Ранее Дмитриев отметил, что, хотя в Европе осознали возможные последствия миграционного кризиса, политическая элита стран Запада продолжает проводить политику саморазрушения.