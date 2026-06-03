"Великобритания пробуждается": Дмитриев о протестах британцев против полиции Дмитриев прокомментировал протесты британцев против действий полиции

Москва3 июн Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания пробуждается.

Так он в соцсети X прокомментировал публикацию с кадрами протестов в Британии, на которых видно, как толпа кричит полицейским: "На колени!".

Великобритания пробуждается написал глава РФПИ

Телеканал Sky News сообщил, что тысячи британцев вышли на протест против полиции после раскрытия подробностей действий стражей правопорядка во время убийства британского студента Генри Новака членом сикхской общины в Саутгемптоне Викрамом Дигвой. Протестующие, как отмечалось, скандировали оскорбления в адрес британского премьер-министра Кира Стармера, а также выкрикивали лозунги "нет справедливости - нет мира", "к черту полицию".