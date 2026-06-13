Дмитриев: Британия превратилась в зону войн и изнасилований мигрантами Дмитриев назвал Британию "зоной мигрантских изнасилований и войн"

Москва13 июн Вести.Великобритания из-за роста числа прибывающих в эту страну нелегальных мигрантов стала "зоной войн и изнасилований". Такое мнение высказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Это заявление он сделал, комментируя публикацию британского активиста Томми Робинсона, который разместил в соцсети X видео из города Бернли, где девушку несколько раз ударили ножом.

Соединенное Королевство превратилось в зону мигрантских изнасилований и войн написал Дмитриев ​​​в той же социальной сети

В 2025 году через Ла-Манш на лодках до берегов Великобритании добрались более 41 тысячи человек, что стало вторым по величине показателем после рекорда 2022 года, когда число мигрантов превысило 45,7 тысячи.

Британские власти ежедневно тратят миллионы фунтов стерлингов на размещение просителей убежища в гостиницах, что сопряжено со значительными нагрузками на бюджет и провоцирует общественное недовольство.

До этого Дмитриев прокомментировал масштабные антимигрантские протесты в Белфасте, отметив, что политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера способствует внутренним конфликтам.