Дмитриев высказался о миграционном кризисе в Европе Дмитриев: европейцы уже осознали возможные последствия миграционного кризиса

Москва5 июл Вести.Европа уже поняла возможные последствия миграционного кризиса, но ее чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Дмитриев прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social. По мнению Трампа, Европа, принимая преступников из стран третьего мира, сама становится страной третьего мира​​​.

Надеюсь, они этому научатся. Европейцы поняли это уже давно, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения отметил Дмитриев

Европейским чиновникам следует признать взаимосвязь между миграционными процессами и обострением жилищного кризиса в странах Европы, отметил Дмитриев.

Кроме того, неконтролируемая миграция и отказ стран Европы от российских энергоресурсов наносят серьезный ущерб европейской экономике, заключил Дмитриев.