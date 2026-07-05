Москва5 июлВести.Европа уже поняла возможные последствия миграционного кризиса, но ее чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Дмитриев прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social. По мнению Трампа, Европа, принимая преступников из стран третьего мира, сама становится страной третьего мира​​​.

Надеюсь, они этому научатся. Европейцы поняли это уже давно, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения

отметил Дмитриев

Европейским чиновникам следует признать взаимосвязь между миграционными процессами и обострением жилищного кризиса в странах Европы, отметил Дмитриев.

Кроме того, неконтролируемая миграция и отказ стран Европы от российских энергоресурсов наносят серьезный ущерб европейской экономике, заключил Дмитриев.