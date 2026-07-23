Москва23 июл Вести.Чиновники Евросоюза своими шагами в области экономики, энергетики и технологий, а также бесконтрольной миграцией уничтожают то, что еще сохранилось от европейской экономики. Такую точку зрения высказал 23 июля спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Похоже, они делают все возможное, чтобы разрушить то немногое, что осталось от европейской экономики, посредством неконтролируемой иммиграции и ошибочных решений в сфере экономики, энергетики и технологий написал он в социальной сети X

Подобным образом Дмитриев отреагировал на материал Financial Times о штрафе в 890 млн евро, который Еврокомиссия, по данным издания, планирует наложить на компанию Google. Глава РФПИ также предположил, что такой шаг способен "расстроить папочку" (имеется в виду президент США Дональд Трамп - прим. ред.) и обернуться "наказанием" в форме пошлин.