Дмитриев: ЕС стремится переложить ответственность за свои проблемы на Россию

Глава РФПИ Дмитриев объяснил, зачем ЕС нужна конфронтация с Россией Дмитриев: ЕС стремится переложить ответственность за свои проблемы на Россию

Москва14 июл Вести.Конфронтация с Россией предоставляет Европейскому союзу и Великобритании возможность переложить ответственность за свои проблемы на Москву. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

Глава РФПИ подчеркнул, что европейские бюрократы никогда не признают собственных ошибок и предпринимают попытки переложить вину за созданные ими проблемы на Россию.

Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них - она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы написал Дмитриев

Ранее Дмитриев заявил, что бюрократам из ЕС и Британии необходимо срочно исправлять свои стратегические просчеты в энергетике и искупать вину. Глава РФПИ также подчеркнул, что европейские политики не смогут вечно всех обманывать.