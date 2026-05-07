Дмитриев объяснил, почему ЕС хочет переговоров с Путиным Дмитриев: энергокризис открыл глаза лидерам ЕС на отношения с РФ

Москва7 мая Вести.Разгорающийся энергетический кризис открыл лидерам Евросоюза глаза на отношения с Россией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он ответил на заявление норвежского политолога Гленна Дисена, что в скором времени призывы внутри ЕС вести дипломатию с Россией не будут считаться предательством.

Энергокризис открывает широко закрытые глаза написал Дмитриев в соцсети X

Ранее газета Financial Times сообщила, что лидеры Евросоюза готовятся провести возможные прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Дмитриев в ответ на публикацию отметил, что диалог России с Европой может принести позитивные результаты, но только в том случае, если позиция ЕС на них будет конструктивной.