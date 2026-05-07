Москва7 маяВести.Разгорающийся энергетический кризис открыл лидерам Евросоюза глаза на отношения с Россией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он ответил на заявление норвежского политолога Гленна Дисена, что в скором времени призывы внутри ЕС вести дипломатию с Россией не будут считаться предательством.
Энергокризис открывает широко закрытые глазанаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее газета Financial Times сообщила, что лидеры Евросоюза готовятся провести возможные прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Дмитриев в ответ на публикацию отметил, что диалог России с Европой может принести позитивные результаты, но только в том случае, если позиция ЕС на них будет конструктивной.