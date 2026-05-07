Дмитриев: диалог с ЕС - хорошая идея, если Брюссель будет конструктивен

Дмитриев назвал условие, при котором диалог РФ с ЕС по Украине принесет пользу Дмитриев: диалог с ЕС - хорошая идея, если Брюссель будет конструктивен

Москва7 мая Вести.Диалог России с Евросоюзом по украинской проблематике - хорошая идея в случае, если Брюссель будет конструктивен в своей позиции, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал сообщение газеты Financial Times о подготовке лидеров Евросоюза к возможному прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным.

Диалог - это хорошо, особенно если он действительно будет направлен на поиск решений и мира, а не на нереалистичные решения и затягивание конфликта написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Financial Times заявила, что Евросоюз "видит перспективы" в организации диалога между лидерами объединения и главой российского государства.

По словам главы Евросовета Антониу Кошты, сейчас руководители европейских государств обсуждают организацию этой инициативы и время начала переговоров.