Москва7 маяВести.Диалог России с Евросоюзом по украинской проблематике - хорошая идея в случае, если Брюссель будет конструктивен в своей позиции, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал сообщение газеты Financial Times о подготовке лидеров Евросоюза к возможному прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным.
Диалог - это хорошо, особенно если он действительно будет направлен на поиск решений и мира, а не на нереалистичные решения и затягивание конфликтанаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее Financial Times заявила, что Евросоюз "видит перспективы" в организации диалога между лидерами объединения и главой российского государства.
По словам главы Евросовета Антониу Кошты, сейчас руководители европейских государств обсуждают организацию этой инициативы и время начала переговоров.