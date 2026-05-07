Лидеры ЕС готовятся к возможному прямому диалогу с Путиным, утверждает FT FT: Евросоюз готовится к возможным переговорам с Путиным

Москва7 мая Вести.Лидеры Евросоюза готовятся к возможным прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, утверждает газета Financial Times со ссылкой на заявления председателя Евросовета Антониу Кошты.

Журналисты отметили, что слова Кошты прозвучали на фоне опасений европейских лидеров, что они могут остаться в "опасной изоляции" на переговорах по урегулированию украинского конфликта и будут вынуждены принять невыгодные условия.

Я разговариваю с 27 национальными лидерами [ЕС], чтобы определить, как нам лучше организоваться и что нам понадобится для эффективного обсуждения с Россией, когда наступит подходящий момент… Да, потенциал [для переговоров с Путиным] есть цитирует газета Кошту

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что предложения Киева и ЕС по конфликту на Украине неконструктивны, а потому РФ сосредоточится на выполнении договоренностей, достигнутых на саммите Россия - Америка в Анкоридже.

Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш констатировал, что лидеры Европы все чаще обсуждают идею вернуться к прямому диалогу с Владимиром Путиным, но усомнился, что им это удастся.