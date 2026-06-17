Глава Евросовета пытается наладить контакты с Москвой Bloomberg: глава Евросовета Кошта налаживает контакты с РФ перед переговорами

Москва17 июн Вести.Глава Европейского совета Антониу Кошта через своих советников пытается установить контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров по теме Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, один из ключевых советников Кошты, имя которого не называется, якобы дважды созвонился с неким "высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ".

Официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Евросоюза к переговорам с Москвой по мирному урегулированию украинского конфликта.