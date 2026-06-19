Кошта ответил шуткой на предложение послать его в Москву

Глава Евросовета пошутил по поводу своей отправки в Россию Кошта ответил шуткой на предложение послать его в Москву

Москва19 июн Вести.Глава Европейского совета Антониу Кошта с иронией прокомментировал идею отправить его на переговоры в Россию. Об этом сообщает издание Euroactiv.

Как пишут журналисты, идею послать Кошту в Москву озвучил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. В разговоре с журналистами на саммите Евросоюза он пояснил, что именно глава Евросовета ответственен за антироссийские санкции и заморозку активов РФ. В этот момент мимо проходил Кошта.

Я только что говорил о вас, Антониу, и хвалил вас! Говорил, что вы единственный, кто может представлять нас, и что мы отправим вас в Москву как можно скорее пошутил де Вевер

По всей видимости, эта идея главе Евросовета не понравилась.

Потому, что я не нравлюсь вам в Брюсселе ответил Кошта

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главную ошибку, которую ЕС допускает в диалоге с Россией. Евросоюз уверен, что нужно разговаривать с позиции силы, но такие переговоры ни к чему не приведут, отметил Песков.

При этом пресс-секретарь президента добавил, что здравый смысл диктует необходимость контактов между РФ и ЕС.