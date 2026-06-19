СМИ заявили о расколе в ЕС из-за России Politico: вопрос о переговорах с РФ расколол Евросоюз надвое

Москва19 июн Вести.Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров государств — членов Евросоюза на два лагеря. Об этом пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника издания, часть европейских лидеров поддержала идею председателя Евросовета Антониу Кошты возобновить диалог с Москвой. Против этой идеи выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

В материале также отмечается, что некоторые государства были не в курсе этой инициативы. Особое возмущение идея Кошты вызвала у Латвии, Литвы и Эстонии, которых не поставили в известность.

Саммит Евросоюза проходит в Брюсселе 18–19 июня.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава Европейского совета Антониу Кошта через своих советников якобы пытается установить контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров по теме Украины.