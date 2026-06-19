Кошта: ЕС не готов к переговорам, но нужны прямые контакты с РФ

Глава Евросовета заявил о необходимости дипломатического канала с Москвой Кошта: ЕС не готов к переговорам, но нужны прямые контакты с РФ

Москва19 июн Вести.Евросоюз (ЕС) пока не считает момент подходящим для начала переговоров с Россией, однако нуждается в установлении прямых дипломатических контактов. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.

Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС отметил, что Брюссель не может полагаться на посредников. По его словам, ЕС должен самостоятельно передавать и получать сигналы.

К сожалению, момент для переговоров с Россией еще не пришел. Но мы должны установить немедленно прямой дипломатический канал с Россией, поскольку мы должны слушать их, говорить с ними. Все лидеры говорят, что ЕС должен сидеть за будущим столом переговоров, значит, мы должны начинать говорить сказал он

Председатель Европейского совета отметил, что через свой аппарат установил дипломатический канал с Москвой. Он также подтвердил, что его инициатива вызвала конфликт на саммите. Однако, по его словам, недопонимание удалось устранить.

Мы прояснили недопонимание [на саммите ЕС]. Евросоюз не имеет никакого намерения быть посредником. ЕС находится на стороне Украины во время войны, и будет на ее стороне после войны подчеркнул Кошта

При этом параллельно Украина, по его мнению, должна говорить от своего имени, коалиция желающих — заниматься гарантиями безопасности, а Еврокомиссия - работать над мерами для "принуждения" РФ к переговорам.

Ранее СМИ сообщали, что контакты Кошты с российской стороной вызвали возмущение у ряда европейских стран. В частности, недовольство выразили страны Прибалтики, которые узнали о его действиях через публикации в газетах.