Москва19 июн Вести.Попытки председателя Евросовета Антониу Кошты наладить диалог с Россией не могли быть исключительно его личной инициативой. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Так он ответил на вопрос журналиста, как можно расценить попытки Кошты "навести мосты" с Москвой, за что его впоследствии раскритиковали Великобритания, Германия и Франция.

Я бы сказал, что шаг этот пока не такой уж мощный … Мощный с его точки зрения ... его карьеры, потому что если бы это было не санкционировано сверху, он бы слетел очень быстро со своей позиции сказал Тимофеев

По словам главы РСМД, попытки прощупать почву перед возобновлением связей с РФ предпринимались различными фигурами. Однако на текущий момент, по его словам, перспектив у таких попыток на европейском направлении нет.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые лидеры европейских стран выразили недовольство инициативой Кошты по подготовке к переговорам с РФ. Особенно жесткую позицию заняли Латвия, Литва и Эстония, которые узнали о действиях ЕС только из публикаций в газетах.