"Были контакты": Лавров о связи Москвы и аппарата Кошты Лавров подтвердил контакты Москвы с аппаратом Кошты

Москва24 июн Вести.Аппарат председателя Евросовета Антониу Кошты выходит на контакты с Москвой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения"

Были контакты. Вот тут президент Макрон где-то публично отчитал Антонио Кошту за то, что его сотрудник там дважды контактировал с представителями в Москве и сказал, что это неприемлемо, что надо всем вместе собираться и решать сказал министр

Глава внешнеполитического ведомства назвал позицию французского лидера лицемерием, поскольку сам глава республики "направлял гонцов", и в Москве их принимали. Аналогичная ситуация была и с представителями властей Великобритании.

Лавров также напомнил, что Россия никогда не отказывается переговоров, и президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил об этом. Однако Москва прекрасно знает "цену этим переговорам".