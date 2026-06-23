Москва23 июн Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров усомнился в умственном здоровье представителей ЕС после слов о репарациях от России. Соответствующее заявление Лавров сделал в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Представители Евросоюза выдвинули собственные предложения по украинскому урегулированию, которые, помимо прочего, содержат пункт о выплате репараций, обратил внимание чиновник.

От нас требуют репараций, Украину будут накачивать оружием за счет сворованных, награбленных у нас средств в Брюсселе. А потом, когда мы выплатим все репарации, можно будет с нами начинать разговаривать… Вот просто прикиньте, как это выглядит с точки зрения репутации и умственного здоровья евросоюзовских лидеров, которые такие условия выдвигают подчеркнул Лавров

Ранее лидеры Великобритании, Франции и ФРГ перечислили условия для мира на Украине.