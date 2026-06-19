Москва19 июн Вести.Европейские страны добиваются не урегулирования украинского конфликта, а его заморозки без устранения первопричин. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров написал в статье для Politico, опубликованной пресс-службой МИД РФ.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, призывы европейских лидеров к прекращению огня и переговорам связаны с желанием сохранить нынешнюю украинскую власть и не допустить краха ВСУ на фронте.

Реальная цель европейских лидеров... "Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих" написал министр

Лавров отметил, что страны Европы вложили значительные финансовые и политические ресурсы в противостояние с Россией и развитие собственных военных возможностей. По его оценке, к 2030 году европейские государства рассчитывают достигнуть "боеготовности" для конфликта с РФ.

Министр также заявил, что Евросоюз рассматривает Украину, Молдавию и Армению как направления расширения своего влияния.

Кроме того, он выступил за пересмотр существующей архитектуры безопасности в Европе и предложил развивать новую евразийскую систему безопасности, основанную на принципе равной и неделимой безопасности для всех государств региона.

В Кремле не раз подчеркивали, что цели спецоперации для России остаются неизменными и будут достигнуты в любом случае.