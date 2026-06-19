Лавров: Евросоюз хочет достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году

Лавров: ЕС планирует достичь боевой готовности для конфликта с РФ к 2030 году Лавров: Евросоюз хочет достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году

Москва19 июн Вести.Европейские страны хотят достичь боеготовности к 2030 году для конфликта с Россией, а до этого намерены "тянуть время различными способами". Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь"​​​.

Он отметил, что европейские союзники Украины инвестировали в противостояние с Россией свой "политический капитал".

Европейские элиты… потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. Достигнуть "боеготовности" для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году. До этого хотят тянуть время различными способами написал министр

Лавров также привел слова начальника бельгийского генштаба, заявившего, что "у нас (европейцев - прим. ред.) есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на текущий момент именно Европа - самый яростный враг РФ. По мнению Мирошника, Киев это всего лишь инструмент ЕС в борьбе с Россией.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что политика милитаризации, которую сейчас ведут Польша и страны Прибалтики, очень похожа на события, происходившие перед началом Второй мировой войны.