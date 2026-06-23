Лавров рассказал о лагерях для российских военнопленных в Нидерландах Лавров: Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военных

Москва23 июн Вести.Европейские элиты не скрывают, что готовятся к войне с РФ, называют сроки – до 20230 года, а Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военнопленных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военнопленных на своей территории на случай войны с нами. Ну, по сути, те же самые концентрационные лагеря, которые Германия создавала в Европе во время Второй мировой войны сказал Лавров, выступая на 12-м круглом столе для московского дипломатического корпуса

Министр также напомнил о словах начальника бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина, который заявил, что у ЕС "еще есть несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".

Запад пытается взять исторический реванш, и ради этого позволяет киевскому режиме все, "включая насаждение культа поклонения гитлеровским коллаборационистам".

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО и ЕС ведут реальную подготовку к возможному военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года.