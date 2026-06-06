Стармер: Россия может напасть на НАТО в 2030 году

Стармер утверждает, будто РФ может напасть на НАТО в 2030 году Стармер: Россия может напасть на НАТО в 2030 году

Москва6 июн Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер утверждает, будто Россия может напасть на НАТО уже в 2030 году. Об этом сообщает The Guardian.

Глава правительства отметил, что подобные оценки дают британские спецслужбы и разведки других членов Североатлантического альянса.

По словам Стармера, страны ЕС должны увеличить инвестиции в оборонную промышленность. Он связал это с необходимостью готовиться к возможным угрозам в ближайшие годы.

Согласно оценкам наших спецслужб и других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году сказал Стармер

Страны Североатлантического альянса постоянно безосновательно заявляют об опасности, якобы исходящей от России. Так, в мае генсек НАТО Марк Рютте заявил, что РФ остается наиболее явной угрозой североатлантической безопасности, а также пытается подорвать безопасность стран альянса.

В Москве подобные заявления неоднократно отвергали. В частности, президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств подчеркнул, что заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО – это бред и провокация. Больше всего в этой ситуации удивляет, что часть европейского населения верит этим обвинениям в адрес России, добавил российский лидер.