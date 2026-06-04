Путин: заявления, что РФ хочет напасть на НАТО – это бред и провокация

Путин: заявления, что РФ хочет напасть на НАТО – это бред и провокация Путин: заявления, что РФ хочет напасть на НАТО – это бред и провокация

Москва4 июн Вести.Заявления, что Россия хочет напасть на НАТО – это бред и провокация, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

По словам Путина, больше всего его в этой ситуации удивляет, что часть европейского населения верит этим обвинениям в адрес России.

Каждый, кто думает об этом, должен себе задать вопрос: "Зачем?". Нам зачем это нужно?... Я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред. Это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону сказал Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет радоваться, когда подпишет с Киевом мир и закончит специальную военную операцию.