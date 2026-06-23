Путин назвал лживыми заявления Запада об угрозе со стороны России Путин назвал лживыми заявления стран Запада об угрозе со стороны РФ

Москва23 июн Вести.Запад использует лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что западные страны делают это для обоснования своей радикальной милитаризации.

На встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений глава государства отметил, что на Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией, а также наращивают военные наступательные бюджеты.

При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе объяснил Путин

В мае генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что РФ остается наиболее явной угрозой евроатлантической безопасности. При этом в России неоднократно заявляли, что страна не создает угроз ни для каких государств.