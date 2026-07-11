Times: в НАТО не видят признаков подготовки России к конфликту с альянсом

Times: у НАТО нет доказательств подготовки РФ к конфликту Times: в НАТО не видят признаков подготовки России к конфликту с альянсом

Москва11 июл Вести.В НАТО не располагают доказательствами того, что Россия в настоящее время готовится к военному конфликту с альянсом. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленного представителя организации.

Как отмечает издание, в странах НАТО сохраняются опасения, что наиболее сложный период для европейской безопасности может наступить после мирного урегулирования на Украине. По этой причине многие государства увеличивают расходы на оборону, исходя из предположения, что к 2030 году Россия сможет восстановить свой военный потенциал.

Так, газета указывает на заявления уходящего премьер-министра Великобритании Кира Стармер, который утверждал, что Россия якобы может быть готова к нападению на страны НАТО уже к 2030 году.

Однако существует разница между страной, готовой к нападению, и страной, которая только планирует его совершить подчеркивается в публикации

По данным издания, один из источников в британском оборонном ведомстве усомнился в формулировках Стармера, предположив, что политик мог преувеличить уровень угрозы, стремясь убедить общественность в необходимости увеличения военных расходов.

Высокопоставленный представитель НАТО, комментируя ситуацию на саммите альянса, заявил, что в настоящее время не видит свидетельств подготовки Москвы к конфликту.

Я не вижу абсолютно никаких признаков того, что Россия заинтересована в каком-либо конфликте с НАТО приводит газета его слова

Представитель организации также отметил, что не считает правильным называть конкретные сроки, в которые Россия якобы может реализовать какие-либо планы в отношении стран альянса.